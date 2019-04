Incendia cassonetto e poi assiste a spegnimento: la polizia lo riconosce e lo denuncia

Aveva senza alcun motivo spinto un cassonetto delle immondizie, posto in prossimità del supermercato EuroSpar di viale Roma a Vicenza, verso la strada. Non solo, dopo il gesto pericoloso, aveva anche incendiato un sacco di immondizia. Poi si era allontanato e, una volta arrivati Polizia e Vigili del Fuoco, si era avvicinato assieme ad altri passanti per osservare le operazioni di spegnimento.

Protagonista un cittadino rumeno di 42 anni che è stato ripreso dalle telecamere poste in zona. Le immagini sono arrivate alla Centrale Operativa dalla quale è stata fornita descrizione alla Polizia. L’uomo è stato colto di sorpresa dagli agenti ed ha reagito arrabbiandosi e protestando. Ma è stato accompagnato in questura e denunciato per danneggiamento da incendio.