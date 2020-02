Incendi sul Summano, pericolo rientrato

I due incendi che ieri sera hanno destato preoccupazione in tutto l’Alto Vicentino e che stavano interessando i boschi del Monte Summano, sono stati in poche ore domati dai pompieri, che oggi procederanno con la bonifica dei siti. A darne notizia stamattina il sindaco di Santorso, Franco Balzi, con un comunicato affidato ai social network, che ringrazia tutti gli operatori che si sono dati da fare ed esorta i cittadini a contribuire e segnalare movimenti o persone sospette: l’ipotesi che siano stati due incendi dolosi resta infatti accreditata.

“Stanotte i volontari di protezione civile della squadra Pasubio alto vicentino (una quindicina di persone) sono rientrati verso alle 00.20 con i loro tre mezzi. Poco prima erano rientrate anche le 4 squadre dei Vigili del Fuoco. Gli incendi appiccati erano due: il primo in zona cave e il secondo a Pra minore. Non posso che ringraziare pubblicamente tutte queste persone per il loro servizio, che ha permesso di contenere la situazione di pericolo ed evitare un probabile disastro. Nella mattinata proseguirà l’intervento di bonifica dell’area, per prevenire la possibilità di un reinnesco delle fiamme. Nelle prossime ore – in coordinamento con le forze dell’ordine – saranno intensificati i controlli per prevenire il ripetersi di questi gravi episodi. Invito tutti i cittadini in grado di farlo alla massima collaborazione, contribuendo al controllo del territorio e segnalando tempestivamente ogni informazione utile all’individuazione del responsabile, che dovrà rispondere sia penalmente che civilmente di quanto commesso”.