Inaugurata a Verona la Pink Bench del Cammino delle Scoperte

Questa mattina, mercoledì 25 settembre, la città di Verona ha accolto l’inaugurazione della Pink Bench del Cammino delle Scoperte, in una giornata simbolo per il progetto: con oggi, infatti, si conclude la posa delle 30 panchine (una per ogni Comune aderente) che faranno da cippo miliare del Cammino ideato da Jesusleny Gomes e pronto a collegare tutta la provincia di Verona, con un itinerario di 350 chilometri, dal Monte Baldo, al Lago di Garda fino alla pianura e alla collina veronese.



“Oggi non inauguriamo solo la Pink Bench di Verona, ma un vero Cammino che valorizzerà tutta la nostra provincia. Per questo abbiamo scelto di posizionarla in un luogo molto visibile con una targa che spieghi a tutti cos’è il Cammino delle Scoperte”: con queste parole il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha presentato la panchina simbolo del progetto ideato da Jesusleny Gomes e la targa che l’accompagna e che presenta tutta la mappa del Cammino e la sua spiegazione in italiano e in inglese.

Il Comune di Verona ha deciso di posizionare la Pink Bench nel luogo emblema per chi parte e chi arriva nella città scaligera: piazzale XXV Aprile, di fronte all’ingresso della stazione ferroviaria.

Ospite d’eccezione il governatore del Veneto, Luca Zaia che, con la sua presenza, ha accompagnato tutti i momenti più significativi di questo progetto, nato nel 2018 al Vinitaly con la presentazione della prima Pink Bench, realizzata in legno rosa e adottata dal Comune di Bardolino.

Quella panchina, voluta da Jesusleny Gomes per dedicare il suo cammino attraverso tutto il Veneto alle donne, nel giro di un anno si è evoluta, trasformata in una pink bench di pregio in pietra della Lessinia, grazie alla partnership con il Consorzio Tutela Pietra della Lessinia e diventata il cippo miliare di un vero e proprio cammino che collega tutta la provincia di Verona per ben 350 chilometri, dal Monte Baldo, al Lago di Garda, alla pianura veronese, fino alla collina.“Jesusleny Gomes ha dato una lezione a tutti noi veneti” ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia, “nel momento in cui ha attraversato a piedi e da sola tutto il Veneto promuovendo la nostra Regione. Un grazie va a tutti i Comuni che hanno creduto in questo progetto che non è solo una bella panchina su cui sedersi, ma un circuito che tutti possono percorrere e soprattutto, si parla di panchine rosa e quindi il pensiero va a tutte le donne. Jesusleny poi ogni anno ci propone anche il Diario scolastico Diversamente Veneto che è un’ottima occasione per raccontare l’identità del Veneto e delle sue province. Inoltre questa edizione è dedicata all’importante traguardo delle Olimpiadi invernali Milano Cortina che ospiteremo nel 2026”. Durante l’inaugurazione Jesusleny Gomes ha donato al governatore Zaia la prima bozza della guida del Cammino delle Scoperte dove all’interno sono presentati i 30 Comuni che hanno aderito al progetto. Inoltre il presidente della Fondazione Bardolino Top, Ivan De Beni, ha voluto omaggiare il presidente con alcune bottiglie di Chiaretto preparate ad hoc per l’occasione.“Ringrazio tutti i Comuni per la presenza e per aver capito la fondamentale importanza che riveste il fare sinergia per promuovere quanto di bello è in grado di offrire la provincia di Verona e tutta la Regione Veneto” ha concluso Jesusleny Gomes. “Grazie in particolare al presidente Zaia che sta accompagnando questo progetto fin dalla sua nascita nel 2018”.

L’inaugurazione ha offerto l’occasione per presentare gli ultimi Comuni che hanno deciso di partecipare al progetto, ossia Brenzone Sul Garda, Ferrara Monte Baldo, Oppeano, Malcesine e Torri del Benaco, che hanno potuto così inaugurare simbolicamente le loro Pink Bench arrivate nei giorni scorsi.

Presente all’inaugurazione anche il presidente del Consorzio di Tutela Pietra della Lessinia Tiziano Lavarini, che si è fatto carico della realizzazione delle Pink bench utilzzando un materiale che è esso stesso promozione della provincia di Verona e delle sue peculiarità.