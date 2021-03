In vista obbligo vaccinale per sanitari no vax: pena la sospensione

La norma più decisa che dovrebbe arrivare dal Consiglio dei Ministri odierno è quella che prevede l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale della sanità. In un primo momento -come riporta l’ANSA- si era valutato di disporre l’obbligo solo per i medici che lavorano a contatto con i malati ma l’ipotesi che si sta facendo strada in queste ore è di estendere il provvedimento a chiunque lavori in una struttura sanitaria: medici, infermieri, operatori sociosanitari, dipendenti di Rsa e studi privati. Il decreto indicherà anche delle sanzioni per chi rifiuta il vaccino: non ci sarà il licenziamento ma la sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia.

Quando si raggiungerà l’immunizzazione di massa o si registrerà un calo importante della diffusione del virus, la sanzione verrebbe revocata.