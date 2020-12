In via Torino lo Sportello Distrettuale dell’Ulss 8

Il trasferimento presso i locali comunali di via Torino consente spazi più ampi e accoglienti,

ma anche una maggiore flessibilità operativa e una gestione più sicura degli accessi.

L’ULSS 8 Berica ha inoltre potenziato il sistema di prenotazione telefonica, accanto alla prenotazione online

È attiva già dal 1 dicembre, ma è stata inaugurata ufficialmente oggi la nuova sede dello Sportello Amministrativo Distrettuale di Vicenza, presso i locali comunali al n. 19 di via Torino. Il tutto grazie all’apposita convenzione sottoscritta tra l’ULSS 8 Berica ed il Comune di Vicenza e dopo una serie di interventi che hanno consentito di creare un ambiente estremamente accogliente e allo stesso tempo funzionale. La nuova sede dispone infatti di locali moderni, luminosi e con ampie superfici, con una sala di attesa adeguata a gestire in flussi di utenti in modo più razionale e anche rispettoso delle misure per il distanziamento sociale.

Sempre in questa prospettiva – e nell’ottica di far risparmiare tempo agli utenti – la nuova sede è dotata anche di un moderno sistema di gestione degli appuntamenti, integrato con la procedura informatizzata di prenotazione “Sportello on line”.

Allo stesso tempo i nuovi spazi consentono una gestione flessibile delle attività, con l’attivazione fino ad un massimo di quattro sportelli secondo le necessità.

Il tutto su una superficie di circa 500 metri quadri, rispetto ai 102 alla precedente sede in via Albinoni.

Per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, è stata inoltre ampliata la fascia oraria per la prenotazione telefonica, ora dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, chiamando il numero 0444 754266, garantendo un servizio efficiente che consente anche il recupero delle chiamate perse mediante la richiamata degli utenti (dalle 13.00 alle 14.00).

Il tutto per una sede alla quale fa riferimento un bacino di circa 120.000 cittadini, chiamata a gestire circa 15.000 pratiche ogni anno (anche se fortunatamente il numero di pratiche gestite online è in costante aumento).

«L’attivazione della nuova sede – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi – rappresenta il completamento di un processo di miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza, avviato a inizio anno con l’implementazione dello Sportello Amministrativo Distrettuale on line e proseguito con l’attivazione della procedura di gestione informatizzata degli appuntamenti, che consente di prenotare via web e via telefono».

«L’Azienda – aggiunte il dott. Giampaolo Stopazzolo, direttore dei Servizi Socio-Sanitari – ha risposto quindi all’emergenza Covid-19 realizzando una rivisitazione del proprio modello organizzativo, per gestire digitalmente il processo di gestione delle richieste amministrative (es. scelta o cambio del Medico di Assistenza Primaria o del Pediatra di Libera Scelta) e per rendere più semplice ai cittadini la presentazione di tali richieste, comodamente da casa con lo Sportello on line o, se necessario, fissando un appuntamento allo Sportello Amministrativo distrettuale».

Il tutto grazie anche alla stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vicenza: «Siamo soddisfatti – sottolinea il sindaco Francesco Rucco – perché ci eravamo assunti un impegno ben preciso, ovvero quello di riportare il servizio anagrafico del Comune in piazza Biade e di dar vita ad un nuovo importante servizio amministrativo a livello sanitario negli spazi di viale Torino. Un luogo che si sta trasformando non solo per quanto riguarda i servizi ma anche per il decoro urbano. Siamo arrivati a questo punto grazie alla grande e fattiva collaborazione tra Comune e Direzione dell’Ulss 8 Berica, per cui sono a ringraziare ufficialmente il Direttore Generale Giovanni Pavesi ed il Direttore dei servizi socio-sanitari Giampaolo Stopazzolo».