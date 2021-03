In Veneto più di 10mila sanitari non si sono vaccinati

Dalla conferenza stampa in Regione. Informazione fornita dall’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin.

Tra i sanitari del Veneto vi è una copertura vaccinale dell’85%.

Questo significa che il 15% dei sanitari non è stato vaccinato.

Si deve ancora capire quanti si siano rifiutati perché contrari al vaccino. Non è escluso che qualcuno non si sia vaccinato per problemi di salute. E’ anche probabile che alcuni non potessero presentarsi al momento della convocazione.

10200 sono i non vaccinati fra i medici e personale del comparto.

Sono compresi i medici di base, odontoiatri, pediatri, privati.