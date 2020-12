In Veneto inizia la stagione dello sci di fondo

Oggi apre il centro fondo “Pietro Scola” di Falcade, sulle Dolomiti bellunesi. Sarà il primo centro fondo del circuito Supernordic Skipass ad aprire in epoca Covid.

Il circuito Supernordic raggruppa i maggiori comprensori del Veneto e del Trentino.

Le copiose nevicate degli scorsi giorni, un metro di coltre bianca sulla piana dove si sviluppano i circuiti, hanno permesso di preparare la pista con i primi 3,5 km di tracciato. Lo sci club Val Biois, gestore del centro, punta ad aprire a breve anche gli altri tracciati arrivando a 10 km totali di piste, adatte a tutti i livelli.

Molta è la soddisfazione di Matteo Cagnati, presidente dello Sci Club Val Biois, per il grande lavoro svolto dall’associazione per la preparazione della pista e per assicurare la massima sicurezza agli sciatori.

Gli ampi spazi della Piana di Falcade e il naturale distanziamento tra i fondisti assicurano che non ci sarà contatto tra le persone. Le entrate al centro fondo sono comunque scaglionate nel corso della giornata. Il servizio di noleggio dell’attrezzatura rispetta le norme di sicurezza con sanificazione di sci e scarpe, e sarà posto all’esterno, sotto ad una tettoia per garantire l’areazione degli spazi. L’accesso alla biglietteria è contingentato a poche persone per permettere un afflusso sicuro.

La disciplina dello sci di fondo è inoltre un’attività aerobica che rilascia delle endorfine che favoriscono il buonumore, oltre ad essere un ottimo tonificante per il corpo. L’ideale per questo periodo così cupo. (ANSA).