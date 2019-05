In una gigantografia l’Omo visto dagli studenti

Nei prossimi giorni, in Piazza A. Rossi sul muro sotto la facciata del Duomo, vedremo esposta una gigantografia con le riproduzioni dei lavori eseguiti dagli studenti del Liceo Artistico A. Martini di Schio sul monumento al Tessitore, conosciuto come l’Omo.

L’iniziativa è svolta nell’ambito del progetto PON 2014- 2020 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” approvato dal MIUR, che coinvolge molti Istituti scolastici superiori presenti sul nostro territorio, il cui capofila è il Liceo A. Martini. L’azione prevede la realizzazione di un percorso espositivo di opere e di lavori realizzati dagli studenti sul tema della conoscenza, sensibilizzazione e riqualificazione dei beni culturali di Schio e “l’adozione” di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) con particolare riguardo all’esperienza tessile industriale scledense.

In questo contesto il Liceo Artistico A. Martini ha proposto il progetto “Il Tessitore” che consiste nella personale rappresentazione e produzione artistica da parte degli studenti della figura simbolo dell’Omo, ovvero il monumento al Tessitore che A.Rossi dedicò “ai suoi tessitori”. E’ un’opera del 1879 dell’artista piemontese Giulio Monteverdi e la statua risulta essere il primo monumento in Italia dedicato a dei lavoratori.

Grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, gli elaborati realizzati dagli studenti saranno composti in una gigantografia che verrà esposta già dai primi giorni di maggio sotto l’imponente Duomo, e questo in occasione del bicentenario della nascita del committente Alessandro Rossi.

L’obiettivo di questo progetto e del PON più in generale è accrescere le competenze trasversali dei ragazzi affinchè diventino conoscitori e ambasciatori del nostro patrimonio storico artistico cul