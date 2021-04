In tre, di sera, nel parcheggio di un supermercato: 1 arrestato e 2 multati

Nella serata di ieri, in Viale della Pace, gli Equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Vicenza hanno proceduto ad un controllo di tre individui che stazionavano all’interno dell’area adibita a parcheggio di un supermercato della zona.

Approfondendo il controllo su ciascuno dei soggetti, è emerso che uno di loro, P.D., cittadino serbo del 67, risultava gravato da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Vicenza.

L’uomo, che in passato era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza ed ubriachezza molesta, è stato giudicato colpevole da una sentenza passata in giudicato e che prevedeva la detenzione in carcere per la durata di 10 mesi, oltre al pagamento di una ammenda di 6.000 euro.

Pertanto, dopo aver sanzionato gli altri due conoscenti che hanno violato le norme sul coprifuoco, le Volanti hanno proceduto all’accompagnamento del fermato negli uffici di Viale Mazzini.

Qui, al termine delle procedure di fotosegnalamento, l’uomo è stato associato, in regime di detenzione, alla casa circondariale di Vicenza dove sconterà la pena stabilita dalla sentenza definitiva di condanna.