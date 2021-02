In Tirolo 293 casi di variante brasiliana

Le autorità austriache hanno annunciato lunedì l’individuazione di 293 casi della cosiddetta variante sudafricana nella regione del Tirolo. Secondo il comunicato stampa, almeno 140 degli interessati sarebbero ancora infetti.

Le autorità hanno colto l’occasione per sconsigliare tutti i viaggi non essenziali nella regione. “Il governo mette in guardia contro ogni viaggio in Tirolo per impedire la diffusione della variante sudafricana e chiede a tutti i cittadini di recarsi in Tirolo solo in caso di assoluta necessità”, ha detto il cancelliere Sebastian Kurz.

Intanto la Baviera, lo stato più meridionale della Germania minaccia di chiudere il confine con il Tirolo, poiché la regione austriaca afferma di voler allentare le restrizioni di blocco nonostante lo scoppio della variante Covid-19 sudafricana.

Le autorità del Tirolo, uno stato alpino che contiene diverse località sciistiche frequentate dai turisti, aperte dal 24 dicembre