In stazione, in edicola, dalla fidanzata, a raccogliere asparagi, al parco: 21 denunciati per inosservanza del decreto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Brendola, Longare e Torri di Quartesolo nella giornata di ieri e nella nottata odierna, hanno denunciato per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, 21 persone tra cui 1 minorenne.

Comune di Arcugnano Un 69enne domiciliato a Vicenza è stato sorpreso nel comune di Arcugnano alla guida della propria auto: la giustificazione è stata il fatto che si stava recando in appezzamento di terra di sua proprietà per raccogliere gli asparagi.

Comune di Longare Tre giovani di nazionalità albanese, rispettivamente un 39enne, un 35enne ed un 19enne, domiciliati a Barbarano Mossano, Piazzola sul Brenta e Noventa Vicentina sono stati controllati a bordo dell’ auto fornendo come giustificazione il fatto che si stavano recando a Vicenza presso la stazione ferroviaria per controllare gli orari dei treni.

Un 57enne residente a Baone (Pd) è stato controllato alla guida della propria auto, fornendo come giustificazione il fatto che stava facendo rientro nella propria abitazione proveniente da quella della fidanzata residente a Camisano Vicentino, dove aveva trascorso la serata.

Comune di Torri di Quartesolo Una 65enne residente a Grumolo delle Abbadesse è stata controllata alla guida della propria auto, giustificando la sua presenza col fatto che si stava recando nell’edicola di fiducia, in centro paese, per acquistare il giornale e le sigarette.

Quattro giovani, rispettivamente un 20enne, un 19enne, un 23enne, un 18enne ed un 19enne residenti a Noventa Vicentina, Barbarano Mossano e Albettone sono stati controllati a bordo dell’auto fornendo quale giustificazione che si stavano recando a Vicenza perché stanchi di rimanere a casa. Nel corso del controllo uno degli occupanti del veicolo veniva trovato in possesso di 1.35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish detenuta per consumo personale.

Comune di Vicenza Un 28enne ed un 26enne entrambi residenti a Pojana Maggiore sono stati sorpresi in un area verde aperta al pubblico intenti a consumare una bevanda senza fornire un giustificato motivo oltre a non mantenere tra loro la distanza di sicurezza.

Comune di Vicenza Una 36enne residente nel capoluogo è stata controllata in piazzale Bologna alla guida della propria auto, giustificando l’uscita da casa per portare a spasso il cane che teneva in macchina con sé.