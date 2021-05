In Serbia 25 euro per chi si vaccina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sebbene il vaccino Covid-19 sia gratuito per i cittadini, in alcuni Paesi si può persino guadagnare denaro. Questo mercoledì, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che saranno pagati 25 euro a ciascuno dei cittadini già vaccinati e a coloro che riceveranno una dose entro la fine di maggio.

La Serbia sceglie principalmente questa soluzione per incoraggiare i riluttanti a farsi iniettare una dose. Il Paese, in prima linea nella vaccinazione della sua popolazione, con ad oggi 1,3 milioni di persone che hanno ricevuto le due dosi, per 7 milioni di abitanti, vuole rilanciare la sua campagna di immunizzazione, mentre diminuisce l’interesse del pubblico. “Tutti coloro che hanno già ricevuto una o due dosi e tutti coloro che saranno vaccinati con almeno una dose entro il 31 maggio riceveranno 3000 dinari (25 euro)” , ha detto Aleksandar Vucic, ospite di una televisione locale. Ha aggiunto che sperava che quasi tre milioni di persone sarebbero state vaccinate entro la fine di maggio con almeno una dose del vaccino.