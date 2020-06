In sella alle bici, individuano e denunciano due pregiudicati

Si aggiravano, con fare sospetto, tra le autovetture parcheggiate in Piazza Matteotti; ma

non sono sfuggiti agli Operatori della Squadra Volante che, da qualche giorno, sono

tornati a pattugliare le zone del centro a bordo delle mountain bike della Polizia di

Stato.

Confondendosi tra i numerosi “bikers”, gli Agenti delle Volanti hanno intercettato due

soggetti, noti alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti a loro carico.

P.L., originario di Treviso, 25 anni e R.R., tarantino del 42 anni, già destinatari di un foglio di

via da Vicenza, sono stati denunciati poiché inottemperanti al

provvedimento a firma del Questore.

I servizi di pattugliamento, estesi anche ai parchi e giardini pubblici, proseguiranno per

tutto il periodo estivo.

Foto d’archivio