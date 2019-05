“In ricordo del Marchese Roi”, domenica iniziative a Palazzo Chiericati

Nel maggio 2009 mancava il marchese Giuseppe Roi, protagonista assoluto della cultura internazionale, mecenate, uomo illuminato che ha saputo dare impulso a ogni ambito culturale e artistico della sua città.

A dieci anni dalla scomparsa i Musei Civici di Vicenza e la Fondazione “Giuseppe Roi” da lui stesso creata, vogliono ricordarlo con una giornata a lui dedicata con alcuni eventi di musica e parole aperti alla città.

Domenica 26 maggio dalle 9 alle 17 a Palazzo Chiericati sarà possibile approfondire la conoscenza del patrimonio conservato nelle Sale Roi, nel sottotetto del palazzo cinquecentesco, dove sono esposte le opere donate dal Marchese Roi ai musei civici, grazie all’associazione Ardea per la didattica museale.Le persone interessate potranno recarsi all’ingresso di Palazzo Chiericati nella mattinata, alle 10 e alle 11, e nel pomeriggio, alle 15 e alle 16. L’associazione Ardea formerà gruppi di 25 persone al massimo. E’ gratuita sia l’iniziativa e che l’ingresso alle Sale Roi (per vedere le restanti sale del museo è necessario acquistare il biglietto).

Alle 17 nel Salone d’onore, a cura dell’Associazione Amici dei Monumenti di Vicenza, si terrà la presentazione del volume dedicato alla vita e alle opere di Boso Roi e di Demetrio Zaccaria “Due grandi mecenati per Vicenza”.Seguirà alle 18 il concerto a ingresso libero “Come Icaro nel cielo” con partiture contemporanee di Gianfranco Gobbato, proiezione di immagini e letture del mito di Icaro a cura di Officina dei Talenti. Ingresso libero sia alle 17 che alle 18, fino ad esaurimento posti disponibili.

Il 12 settembre, infine, si terrà al Teatro Olimpico una commemorazione ufficiale e il concerto in memoria “Meraviglie Barocche” a cura dell’associazione Spazio&Musica con l’Orchestra barocca del Veneto I Musicali Affetti. Informazioni dettagliate verranno date successivamente.

Alla giornata “In ricordo del Marchese Roi” aderiscono anche i musei ai quali il marchese ha elargito donazioni che, per l’occasione saranno ad ingresso gratuito: il Museo del Risorgimento e della Resistenza, il Palladio Museum e il Museo Diocesano di Vicenza, il Museo della Ceramica di Nove e Palazzo Sturm di Bassano del Grappa.

Il sindaco invita i cittadini a partecipare alle iniziative in programma per il decennale della scomparsa del marchese Giuseppe Roi che tanto amava la sua città e il suo patrimonio culturale, che ha contribuito ad arricchire con diverse donazioni.Le Sale Roi meritano una visita perché consentono di cogliere la personalità del mecenate vicentino attraverso quegli oggetti a lui tanto cari, conservati nell’intimità degli spazi nel sottotetto di Palazzo Chiericati

La presidente della Fondazione Roi sottolinea che Giuseppe Roi è stato un grande amico della città Vicenza. Il suo sostegno e il suo contributo morale sono stati fondamentali per la crescita culturale della città di Vicenza, della quale ha saputo valorizzare le pregevoli risorse e incrementarne la conoscenza a livello