In piazza Erbe le riprese della fiction ambientata a Vicenza

Sono iniziate oggi pomeriggio in piazza delle Erbe a Vicenza le riprese della nuova serie Tv “Luce dei tuoi occhi” che andrà in onda su Canale 5 e che vedrà come protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, per la regia di Fabrizio Costa.Prodotta da Banijay Studios Italy, che ha iniziato le riprese a Roma durante l’estate, la fiction in sei puntate racconta una vicenda tra melodramma e thriller ambientata a Vicenza, in un’accademia di danza.