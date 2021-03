In piazza contro la DAD anche Rucco e Siotto

“Non potevamo mancare a questa manifestazione. Ordinata e composta. Come Amministrazione Comunale e come Genitori per sostenere il rientro a scuola dei nostri figli… in sicurezza. Un appello che spero venga accolto presto dal Governo”. E’ quanto dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che ha partecipato alla manifestazione promossa ieri nel tardo pomeriggio dalla Rete nazionale scuola in presenza in piazza dei Signori a Vicenza (manifestazioni si sono tenute anche a Lonigo, Marano e Dueville).

Nei cartelli la richiesta di riaprire le scuole di ogni ordine e grado (in Veneto sono state chiuse dopo il passaggio in zona rossa). «Spegniamo gli schermi, apriamo le scuole», «scuola in presenza subito», e ancora «la scuola si fa a scuola».

“Una piazza piena di genitori, insegnanti e bambini.Ordinata, composta, consapevole e bellissima. Orgogliosa di esserci stata, perché i nostri figli meritano una scuola in presenza” scrive su Facebook l’assessore alla Cultura Simona Siotto