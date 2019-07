In Piazza Carli apre il nuovo parco giochi a basso impatto ambientale

Nuova vita per il parco giochi di Piazza Carli, inaugurato questo pomeriggio dopo un profondo restyling voluto dall’Amministrazione comunale in seguito a diversi atti di vandalismo, ma anche per rinnovare le attrezzature nel segno di un basso impatto ambientale e manutentivo.

Grazie ad un impegno di spesa di 100.000 euro (con la quale sono stati acquistati e installati anche un nuovo componibile in via Madonnetta e una nuova teleferica nel parco di via Volta), il parco giochi di Piazza Carli ha completamente cambiato volto: non più giostre in legno, ma in acciaio inox o in materiale plastico riciclato, come nel caso della staccionata che delimita il parco e delle cinque panchine.

Un occhio di riguardo è stato rivolto all’attrattività dei giochi: sono stati installati tre tappeti elastici, un combinato munito di due torrette e diversi ingressi e uscite e un’altalena. È stata inoltre realizzata un’area dedicata ai bambini più piccoli, con una pavimentazione in gomma colata riciclata e anti-trauma e giochi inclusivi accessibili anche alle persone con disabilità motoria, come un gioco a molla con schienale.

“Abbiamo restituito ad un quartiere molto popolato e in cui vivono molte coppie giovani con bambini un parco giochi che risponde ai massimi criteri di sicurezza e di sostenibilità ambientale – commenta il sindaco Gianfranco Trapula -. Piazza Carli ha nuovamente un luogo di divertimento e aggregazione a disposizione comunque di tutta la città”. “Ci auguriamo che ora nessuno si sogni di danneggiare le nuove strutture – afferma l’assessore alla manutenzione del patrimonio Carlo Colalto –, visto che abbiamo investito importanti risorse comunali per questo progetto. In collaborazione con la Polizia Locale ci saranno numerosi controlli e ricordo che nella zona è attivo un sistema di videosorveglianza che potrà smascherare eventuali vandali