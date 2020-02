In laguna è strage di vongole

Decina di migliaia di vongole morte che solo venute a galla coprono quasi interamente le zone coltivate dai pescatori: accade nelle lagune di Porto Viro e Rosolina da circa tre settimane.

I danni per ora non sono quantificati, ma si parla sicuramente di alcuni milioni di euro. Nel frattempo, come racconta il quotidiano Rovigo Oggi, sono stati fatti dei prelievi da parte dell’Arpav e dell’Ulss 5 Polesana per capire la causa della morte di questi mitili.

Sabato scorso è stata fatta una riunione tra le rappresentanze dei due comuni (Porto Viro e Rosolina) con gli assessori Valeria Mantovan e Diego Crivellari per il comune portovirese e il consigliere di Rosolina Filippo Bergo; inoltre sono intervenuti Alessandro Faccioli della Coldiretti, Marco Spinadin della Federcoopesca e il presidente del Gac e sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli; oltre chiaramente a tanti pescatori venuti per portare le loro lamentele e proposte.

Un pescatore faceva presente: “Con le secche che ci sono state ultimamente, ma che negli ultimi anni sono sempre di più, l’acqua dolce è prevalente rispetto all’acqua salata e questo porta ad un disequilibrio che potrebbe portare alla morte delle vongole”. “Specificando poi: “Dal 2009 ci sono progetti sui tavoli della Regione Veneto per sistemare il Po di Levante e le stesse lagune, ma non abbiamo mai visto nulla; inutile che ci diano dei rimborsi, non ce ne facciamo nulla, vogliamo lavorare senza avere continui problemi e questo lo si può fare solo se vengono fatti dei lavori concreti”.