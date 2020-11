In hotel sotto mentite spoglie: denunciata

V.D.D., cittadina brasiliana 40enne, è stata denunciata in stato di libertà per sostituzione di persona.

Mercoledì, infatti, durante un controllo in un albergo di Vicenza (zona Ferrovieri), è emerso che un’ospite della struttura si era presentata, il giorno prima, presso la reception con il documento della sorella.

Giunta sul posto una Volante della Questura, è stata accertata la sostituzione di persona, multando al contempo il titolare dell’hotel. Al momento della registrazione della stanza, infatti, l’uomo non aveva effettuato le opportune verifiche.

La donna, che è rimasta in albergo sotto mentite spoglie, è risultata titolare di un passaporto scaduto e sprovvista del permesso di soggiorno e quindi allontanata con ordine del Questore di Vicenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le ragioni del soggiorno nell’albergo di Vicenza da parte della donna.