In Gran Bretagna possibile carenza di prodotti freschi

Il Regno Unito potrebbe dover affrontare una carenza di alcuni prodotti freschi, come agrumi e insalate, a Natale a causa del caos ai confini (via mare, aerei e su gomma) che riguarda il Paese.

La maggior parte delle catene di supermercati è tuttavia ottimista. I negozi britannici hanno fatto scorte che dovrebbero “evitare problemi immediati” per il Natale, ha detto Andrew Opie, del British Retail Consortium (BRC). Idem per la catena di supermercati Sainsbury’s: “Tutti i prodotti per il tradizionale pranzo di Natale sono già in campagna e in grandi quantità”. “Stiamo acquistando quanto più possibile dal Regno Unito e stiamo studiando modalità di trasporto alternative per i prodotti dall’Europa”, ha aggiunto la catena in una dichiarazione. Sainsbury’s avverte, tuttavia, che se la situazione persiste, sorgeranno problemi con la fornitura di prodotti deperibili come “lattuga, alcune insalate,

Ian Wright, amministratore delegato della Food and Drink Federation, è un po ‘più pessimista e afferma che la sospensione dell’arrivo di mercantili accompagnati (cioè su camion) in Europa dal Regno Unito “ha il potenziale di causare interruzioni nella fornitura di prodotti freschi per Natale nel Regno Unito “.