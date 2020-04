In giro senza motivo o in gruppo: tra Vicenza e Altavilla altri 8 multati

Anche nella giornata di ieri e nella notte, i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.



Ad Altavilla Vicentina, i Carabinieri della locale Stazione hanno multato due persone residenti a Vicenza, una a Creazzo e la quarta in paese che non fornivano adeguata giustificazione circa lo spostamento dalle rispettive abitazioni.



A Vicenza nel corso della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile intervenivano in un abitazione di Borgo Berga, a seguito della segnalazione di alcuni residenti per disturbo della quiete pubblica, dove identificavano oltre ai due affittuari anche altre due persone, entrambe residenti in città, che venivano sanzionate perché non fornivano adeguata giustificazione circa lo spostamento dalle rispettive abitazioni.