In giro per Vicenza senza motivo: denunciato per la seconda volta

Un giovane di 24 anni, di origini senegalesi, è stato denunciato due volte nel giro di 9 giorni per inosservanza del decreto governativo finalizzato a contenere l’epidemia di coronavirus. Si tratta di T.B., che dopo essere stato denunciato dai carabinieri il 15 marzo perché fermato in viale San Lazzaro, è stato fermato anche ieri alle 22.50 in viale Verona, a bordo di un’Audi A2. Ha fornito come giustificazione la necessità di andare a prelevare al bancomat per fare la spesa il giorno dopo. Una motivazione inconsistente che lo ha portato ad essere denunciato per la seconda volta.