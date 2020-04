In giro per Vicenza: multato per aver violato il divieto di ritorno e le norme anti-Covid

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel tardo pomeriggio di ieri hanno denunciato per inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, R.R, 41enne, residente a Zovencedo. L’uomo, sottoposto a controllo in viale Trento mentre era in bici, non ha saputo giustificare lo spostamento dal comune di residenza e quindi è stato multato per violazione della norma tesa ad evitare la diffusione del Covid-19. I militari hanno poi anche appurato che nei confronti del trasgressore la Questura di Vicenza lo scorso mese di febbraio aveva emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Vicenza, e l’uomo è stato quindi denunciato anche per l’inosservanza.