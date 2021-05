In giro per la città senza targhe: auto sequestrata e multa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento delle volanti della questura di Vicenza nella mattinata di ieri, in Via Quadri.

Gli agenti in servizio di perlustrazione nella zona sono stati allertati dalla Sala Operativa della Questura che aveva, poco prima, ricevuto alcune segnalazioni da parte di automobilisti secondo le quali una vettura circolava sprovvista delle prescritte targhe, anteriore e posteriore.

Intercettata poco dopo dall’Equipaggio della Polizia di Stato, il conducente (un italiano di 31 anni) ha riferito di aver acquistato alcuni giorni prima l’automobile e di essere in attesa delle targhe. La risposta, però, non è stata sufficiente.

Gli Agenti, infatti, dopo aver sanzionato il conducente – elevando a suo carico una sanzione di 172 euro – hanno voluto approfondire i termini della questione. E’ così emerso che il veicolo – di cui è stato immediatamente verificato il numero di telaio – era stato radiato dall’Unione Europea lo scorso 22 aprile.

L’automobilista, ignaro di ciò, ha fornito ulteriori elementi che sono al vaglio degli investigatori dell’U.P.G.S.P. Non si esclude, infatti, che dietro la vendita della vettura – che al momento non è né registrata né provata documentalmente – si celi una truffa in danno dell’acquirente.

Al termine dei primi accertamenti, pertanto, la vettura è stata sottoposta a sequestro.