In giro a piedi e in bici: altre 3 persone denunciate

Sono altre tre le persone denunciate ieri, mercoledì 25 marzo, dalla polizia locale nell’ambito dell’attività di accertamento del rispetto delle disposizioni sul Coronavirus in centro storico e nei quartieri.

I tre individui, sorpresi a spostarsi in città senza un valido motivo, sono stati denunciati a fronte di 137 controlli eseguiti su 89 conducenti di veicoli, 3 pedoni e 45 gestori di esercizi pubblici e attività commerciali.

Degli 89 accertamenti su veicoli, 41 sono stati fatti dalla polizia locale a Ponte Alto in collaborazione con la Polizia di Stato.

I tre denunciati, due a piedi e uno in bicicletta, non hanno saputo fornire una adeguata giustificazione rispetto al loro spostamento. Per tutti è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 650 del codice penale.