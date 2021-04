In Germania sindaco sospeso per essersi vaccinato a gennaio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il sindaco della città tedesca di Halle, Bernd Wiegand, è stato sospeso dalle sue funzioni dal consiglio comunale per essere stato vaccinato a gennaio contro il Covid senza far parte delle popolazioni prioritarie. Una maggioranza di 34 consiglieri su 48 hanno votato mercoledì sera, durante un consiglio comunale straordinario, la sospensione temporanea del sindaco (civico) di Halle, una località nel Land Sassonia-Anhalt, nella Germania centrale.

Il primo cittadino, di 64 anni, aveva ricevuto una dose a gennaio, mentre in Germania l’accesso al vaccino è stato limitato agli anziani. Il signor Wiegand, attualmente in vacanza e assente dalla riunione del consiglio di mercoledì sera, aveva spiegato di essere stato vaccinato per evitare che le dosi rimanenti venissero sprecate.