In fuga dall’Austria con il figlio minorenne: arrestata

Un controllo come tanti, come i molti che, ormai da mesi, le Volanti della Questura di Vicenza effettuano sul territorio berico. Ma ieri pomeriggio, a insospettire l’Equipaggio di turno, una vettura con targa austriaca che, alla vista della Volante, ha iniziato ad accelerare. Immediato il controllo degli Agenti. Nell’abitacolo tre cittadini nigeriani e un minore, nigeriano anch’esso.Tra questi una donna, madre del minore che, a un più approfondito controllo, è risultata destinataria di un mandato di arresto europeo. Le autorità austriache, infatti, l’avevano segnalata alcuni giorni fa perché disattendeva agli obblighi di custodia e mantenimento del figlio facendo perdere le proprie tracce e quelle de figlio. Costretta a affidare il minore alle locali autorità, aveva eluso il provvedimento mettendosi in fuga insieme a due sue connazionali.La donna, O.O., nigeriana di 35 anni, è stata quindi tratta in arresto dalla Polizia di Stato e condotta presso il carcere di Venezia dove esistono strutture per assistere il minore. A finire nei guai anche il conducente della vettura, K.M, nigeriano di 38 anni e E.B., presente nella vettura, nigeriana di 47. Entrambi, infatti, sono stati denunciati per il reato di concorso di sottrazione di minori.