In Fiera a Vicenza vaccinazioni serali, da oggi

Novità nella campagna vaccinazione vicentina. Da oggi, 12 aprile 2021, cominciano le vaccinazioni in fascia serale per la popolazione over 70. Le scorte di dosi in Veneto, come nel resto d’Italia, sono in esaurimento. Vi sono, secondo l’Ulss 8 Berica, a disposizione 720 dosi per la fascia serale, 240 per ogni sera (lunedì, martedì e mercoledì dalle 20 alle 23). Saranno impiegati medici specializzandi. E’ stata intanto conclusa la profilassi per gli over 80, il personale della scuola e le forze dell’ordine, per cui si procederà con gli over 70 che hanno fatto la prenotazione online dal sito dell’Ulss.

Ricordiamo che accedono alla prenotazione online anche i pazienti il cui medico di base non ha aderito alla campagna di vaccinazione (questa opzione riguarda la fascia di nati dal 1943 al 1947 per i quali era prevista la vaccinazione da parte del medico di medicina generale). Attualmente (ore 9.38) non vi sono posti disponibili (tranne che per i disabili gravi) per le prenotazioni nell’Ulss 8, ma i pazienti dovranno controllare il sito prenotazioni anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni perché viene continuamente aggiornato in base alla disponibilità di vaccini.