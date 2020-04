In fiamme un capannone, pompieri al lavoro (FOTO)

Dalle ore 3:30 di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in via Gallese a Scorzè per l’incendio di un capannone di una ditta edile. Le squadre arrivate da Mestre, Treviso e con i volontari di Mirano con due autopompe, due autobotti, un carro aria,l’autoscala e sedici operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto il capannone con all’interno diverso materiale depositato tra i quali solventi e vernici. L’incendio sembrerebbe essersi propagato da alcune autovetture parcheggiate sotto una tettoia e propagato capannone. Sono ora in corso le operazioni di bonifica che termineranno presumibilmente nella tarda mattinata. Sul posto anche l’Arpav per le verifiche ambientali. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e i carabinieri.