In fiamme fienile in una contrada

Nel pomeriggio alle 15.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrà Gavassi a Monte Magrè a Schio per un incendio di un fabbricato in ristrutturazione adibito a fienile magazzino. Le squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento da Vicenza e con i volontari di Thiene con tre automezzi e undici operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni del borgo. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose dalle strette vie che hanno bloccato alcuni mezzi antincendio all’inizio della strada. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del fabbricato da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 19.30.