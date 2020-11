In che zona sta il Veneto? L’assessore Bottacin: “Per ora gialla”

“Al momento non mi risulta ancora approvato il decreto di zonizzazione, pertanto fino ad approvazione viene applicato quanto previsto per la zona GIALLA (Art. 1 del dpcm) (i colori sono giallo arancione e rosso)“

(Apprendiamo alle ore 19 che il decreto, firmato, entrerà in vigore da venerdì 6 novembre)

E’ quanto scrive in un post facebook l’assessore regionale del Veneto all’Ambiente e alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin.

COSA SIGNIFICA ZONA GIALLA? (ricade nelle misure nazionali, valide per tutte, a differenza della Arancione e Rossa che prevedono restrizioni più severe)

MISURE NAZIONALI

Coprifuoco dalle 22 alle 5 (in un primo momento si era detto alle 21). “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo – si legge nel testo firmato ieri, poco prima della mezzanotte, dal capo dell’esecutivo – sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Un importante capitolo che distingue la zona gialla dalle altre due è poi quello degli spostamenti: tra queste regioni sono consentiti sempre gli spostamenti dei cittadini, che invece sono vietati da e verso le zone rosse e arancioni. All’interno dei territori che ricadono nella zona gialla sarà invece consentito spostarsi tra Comuni e tra Province. Si potranno varcare i confini regionali, purché le regioni accanto siano nella stessa situazione di rischio moderato. È comunque fortemente raccomandato a tutti i cittadini, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o provati, se non per esigenze di lavoro o di studio, per motivi di salute o necessità.

Per quanto riguarda invece l’attività di bar e ristoranti nelle regioni gialle, ovvero quelle a minor rischio, potrà proseguire, come è stato fino ad ora, fino alle 18, anche la domenica. Si fermeranno invece bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sia nelle aree arancioni che in quelle rosse, e saranno consentiti solo il servizio a domicilio e l’asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze) fino alle 22.

Parrucchieri e barbieri non subiranno alcuno stop, nemmeno nelle zone rosse, trattandosi di attività che lavorano solo per appuntamento e nel rispetto di specifici protocolli. Nelle zone gialle quindi continueranno a funzionare normalmente.

Chiudono invece per tutti i centri commerciali nei festivi e pre festivi, dunque per i week end, perché considerate zone in cui c’è un alto rischio di assembramento; ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole che si trovano al loro interno. Chiudono invece in tutto il territorio nazionale corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie. Tutti gli altri negozi restano aperti, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti. Si fermano anche i musei e le mostre, e la capienza consentita sui mezzi pubblici è stata portata dall’80% al 50%.

Per quanto riguarda la scuola c’è un incremento ulteriore della didattica a distanza: si arriva al 100% di Dad per le scuole secondarie di secondo grado e terza media in zona gialla e arancione. Mentre in zona rossa oltre agli studenti delle superiori faranno lezione da casa anche gli studenti di seconda e terza media.

