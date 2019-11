In Campo Marzo e Parco Fornaci scoperti dei “segnaposti per la droga”

Nell’ambito della lotta alla droga e allo spaccio in città, ieri sono stati eseguiti dei dalla Polizia Locale con le volanti in Campo Marzo e Parco Fornaci, anche con l’ausilio di cani antidroga. Sono stati rinvenuti in totale 162 grammi di marijuana in diversi posti, ben nascosta: 117 grammi a Parco Fornaci e 45 a Campo Marzo. In particolare, grazie all’intuizione di un poliziotto è stato smascherato un nuovo metodo per spacciare, dei cosiddetti “segnaposti per la droga”: i militari hanno notato un piccolo contenitore di plastica per alimenti rovesciato, per terra: era stato messo lì come segna posto per la droga. Lì vicino, infatti, c’era un vasetto di vetro sotterrato con 53 dosi di eroina brown sugar, pronte per essere vendute, e un bilancino.