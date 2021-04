In Brasile la maggioranza dei ricoverati in terapia intensiva ha meno di 40 anni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ora che nel Paese sudamericano si contano più di 11.000 persone in stato critico, gli under 40 infettati dal coronavirus in terapia intensiva sono diventati la maggioranza (52,2%) a marzo, ha affermato il dott. Ederlon Rezende, coordinatore dello studio dell’Associazione brasiliana di terapia intensiva (AMIB). All’inizio della pandemia erano solo il 14,6%, poi il 45% tra settembre e febbraio.

Secondo lo studio AMIB, i giovani sono più esposti, o perché devono lavorare, o perché credono di essere meno vulnerabili. Anche la maggiore contagiosità della variante brasiliana è da tenere in considerazione per spiegare questi dati.