In bici con la refurtiva sottratta ad un centro ricreativo: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano hanno denunciato per ricettazione in concorso, A.B, 20enne e J.G, 21enne, entrambi residenti in paese.

La coppia di ragazzi, alle ore 1.30 circa, in via Cà Montanare di Barbarano Mossano mentre si trovavano entrambi in bici sottoposti a controllo di routine sono stati trovati in possesso, senza fornire adeguata giustificazione, di due casse acustiche, due bottiglie di vino e sette confezioni di caffè.

I successivi accertamenti hanno appurato che la refurtiva era stata rubata, la sera precedente, da un centro ricreativo di Nanto dove i militari avevano notato uno degli indagati che avvedutosi della loro presenza si era dileguato velocemente.

Le immediate ricerche hanno permesso di rintracciarli qualche ora dopo.

L’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valuterà i conseguenti provvedimenti da adottare nei confronti di entrambi.