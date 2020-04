In bici con la droga e in auto con patente falsa: denunce e sanzioni della Polizia

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno fermato e denunciato ieri R.F., 28enne senza fissa dimora, con precedenti, cittadino extracomunitario. Il giovane è stato visto in bici lungo viale Riviera Berica e alla vista degli agenti ha tentato di darsi alla fuga gettando a terra un involucro con 33,78 grammi di marijuana. E’ stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e sanzionato per non aver rispettato le misure di contenimento del Covid 19.

Denunciato anche il vicentino P.M.D.G., di 31 anni, fermato ieri a bordo di un’utilitaria. L’uomo ha presentato una patente spagnola falsa ed ha riferito di averla acquistata da un altro individuo. Inoltre è stato accertato che non aveva mai conseguito la patente. E’ stato denunciato e multato per oltre 3500 euro.

Denunciato anche un vicentino di 28 anni, S.D., con precedenti per reati contro il patrimonio, per detenzione illecita di stupefacenti e sanzionato per la violazione del decreto per il contenimento del Covid 19. E’ stato sorpreso poco prima delle 16 in zona Mercato Nuovo dopo la segnalazione di un cittadino. Ha anche cercato di scagliarsi contro gli agenti ed è stato ammanettato. Aveva con sé 22,28 grammi di marijuana.

Sanzionati per il mancato rispetto del decreto per il contenimento del Covid anche P.L. 25 anni trevigiano e A.C. 34 enne marocchino.