In auto nascondeva un martello e un palo metallico: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza ieri pomeriggio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, O.M, 44enne, residente nel capoluogo. L’uomo, sottoposto ad un controllo di routine, è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un martello di 28 centimetri e di un palo metallico di 50, nascosti nella propria auto. Gli oggetti sono stati sequestrati e il 44enne accompagnato presso il Comando Provinciale per le formalità di rito, al termine dei quali è stato rimesso in libertà. L’Autorità Giudiziaria berica informata dell’accaduto valuterà i conseguenti provvedimenti.