In auto fuori Comune, fermato: “Ho lasciato il cellulare da un amico”

Un equipaggio della Sezione Radiomobile di Bassano, durante un posto di controllo attuato nella zona di Romano d’Ezzelino, ha fermato un’auto condotta da una persona residente a Bassano del Grappa. Nell’esaminare l’autodichiarazione in suo possesso, l’uomo si è giustificato con l’uscita da casa determinata da un’assoluta urgenza. Nel chiedere di quale urgenza si trattasse, l’uomo ha risposto che nella giornata precedente, era andato a casa di un suo amico nel comune di Nove e che li, aveva dimenticato il proprio telefono cellulare e di conseguenza, stava tornando per entrarne di nuovo in possesso.