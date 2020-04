Ieri sera è stato sanzionato S.K., vicentino di 50 anni che, a bordo della propria auto, è stato fermato in strada Padana Superiore da una volante. L’uomo ha risposto di essere uscito per comprare una bottiglia di bagnoschiuma per la moglie fuori dal comune di Vicenza. E’ stato quindi multato per lo spostamento dal Comune di residenza.