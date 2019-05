In auto di notte con coltello e arnesi da scasso: denunciati

Erano le tre di ieri notte, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Valdagno, ha notato a Creazzo una Fiat Punto sospetta che, alla vista del mezzo militare, ha tentato di dileguarsi per le vie cittadine. Il veicolo sospetto è stato raggiunto e sottoposto al controllo. A bordo c’erano due cittadini albanesi K.A., 29 anni, e S.N., 36 anni, che, oltre a non fornire giustificazioni valide circa la loro presenza a Creazzo, avevano in auto un coltello e vari arnesi da scasso. I due extracomunitari, dopo gli accertamenti del caso sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi.