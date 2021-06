Questa notte a mezzanotte e mezza le Volanti della Questura sono intervenute in Strada Biron di Sotto 141 per un incidente stradale. Un’auto è finita contro, un pilone della luce abbattendolo. Sul posto Volanti, pompieri e operai della AIM e della SAR rispettivamente impegnati nella pulizia del manto stradale e nel ripristino del pilone della luce. Nessun problema per il conducente del veicolo.