In auto con una picozza: denunciato 31enne

I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella mattinata del 29 settembre 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, I.C. 31enne residente ad Orgiano che, sottoposto ad un controllo di routine mentre si trovava alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso, senza fornire adeguata giustificazione, di una picozza della lunghezza di 38 centimetri.