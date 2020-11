In auto con coltello a serramanico ed “erba”: denunciato

Ieri mattina verso le ore 09.30, in Viale Eretenio la Polizia di Stato, con alcuni uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, hanno controllato un’auto alla guida della quale si trovava K.S. 34enne indiano, residente in provincia. L’uomo aveva con sé un coltello a serramanico senza giustificato motivo e anche 0,18 grammi di marijuana: gli è stato sequestrato il coltello, sequestrata la droga per uso personale ed è stato denunciato per porto abusivo.