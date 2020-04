In auto con la droga negli slip e nei calzini: denunciati due 20enni

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Le rigide norme governative non scoraggiano l’uso di droga tra i giovani dell’Altovicentino. L’ultima conferma è arrivata nei giorni scorsi ai Carabinieri di Thiene che, nel corso di un controllo finalizzato al contenimento del noto fenomeno epidemico, hanno fermato due giovani della Provincia, a bordo di un’Alfa 147, che alla vista dei militari hanno cercato di dileguarsi repentinamente.

I carabinieri, insospettiti da tale comportamento e soprattutto dallo strano odore proveniente dal veicolo, hanno proceduto alla perquisizione rinvenendo nella disponibilità dei due, occultati tra i calzini e gli slip, alcuni involucri di carta stagnola contenenti rispettivamente 43 gr. di marijuana e poco meno di un grammo sia di eroina e che di cocaina, asseritamente acquistate poco prima nel capoluogo Berico.

La droga è stata posta sotto sequestro e S.A. e V.A. sono stati deferiti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché segnalati alla Prefettura, perché in assenza di comprovate motivi di necessità, sanitari o di lavoro, si muovevano liberamente in barba alle disposizioni legislative.