In auto con droga e coltelli a serramanico: denunciato 33enne

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, alle 02.40 circa di ieri hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma bianca, e segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti come assuntore, D.P, 33enne residente a Barbarano Mossano.

Il giovane, mentre si trovava alla guida dell’auto del padre, è stato sottoposto ad un controllo durante i controlli del weekend contro le cosiddette “stragi del sabato sera” ed è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico della lunghezza, rispettivamente di 15 e 12 centimetri e di un involucro contenente 0.53 grammi di hashish detenuta per consumo personale.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato: al giovane è stata inoltre ritirata la patente di guida: spetterà ora alle Autorità competenti valutare i provvedimenti da adottare nei confronti del giovane.