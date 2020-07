In auto con droga e 4.000 euro: 2 denunciati

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, nel tardo pomeriggio di ieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, D.S, 45enne e C.C, 41enne, entrambi residenti a Castegnero. La coppia, mentre si trovava a bordo di un’ auto, veniva sottoposta a Barbarano Mossano ad un controllo di routine nel corso del quale venivano trovati in possesso di 3 confezioni adeguatamente confezionate di marijuana; 1 involucro adeguatamente confezionato contenente tabacco misto a marijuana; 101 bustine contenente marijuana; e la somma di 4174 euro .Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria Berica per i conseguenti provvedimenti.Le indagini, in ogni caso, proseguono per accertare la provenienza e destinazione della sostanza sequestrata.