In auto con coltello e roncola: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, D.V 26enne residente a Schio. Il giovane mentre si trovava alla guida della propria auto, sottoposto ad un controllo di routine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri e di una roncola della lunghezza di 36 centimetri, del cui porto non forniva una plausibile giustificazione.

Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro e dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che, sulla scorta dell’informativa redatta, valuterà i provvedimenti da adottare nei confronti dell’indagato.