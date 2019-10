In auto con bottiglia di birra al volante e ubriaco: maxi sanzione per 36enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Le volanti della Polizia di Stato di Vicenza hanno fermato la scorsa notte alle 2.20 in viale della Pace un cittadino pachistano, A.A. di 36 anni residente in zona, che si trovava al volante di una Alfa Romeo 159 con un bottiglia di birra in mano.

Manifestava chiari segni (e odori) di ebbrezza alcolica ed è stato invitato a sottoporsi all’acoltest. L’uomo, probabilmente non sapendo che sono più rigide le misure verso chi non si sottopone al test rispetto all’esito positivo del test stesso, si è rifiutato di sottoporsi alla procedura. E’ stato quindi denunciato in base all’articolo 186 comma 7 del codice penale. Gli è stata elevata una sanzione di 1087 euro e il suo veicolo è stato posto sotto sequestro