In Austria obbligatoria la mascherina FFP2

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Oggi gli austriaci cambiano le loro mascherine in tessuto con protezioni FFP2, ora obbligatorie per gli over 14 nei trasporti, nei negozi, nei luoghi di servizio e negli studi medici.

Un nuovo provvedimento, che resta unico in Europa e che non suscita alcun vero dibattito nel Paese. La normativa garantisce che le mascherine siano vendute a prezzo di costo” (ovvero 59 centesimi di euro).

Gli insegnanti, i dipendenti dei negozi e le persone del servizio pubblico a contatto con la popolazione devono rispettarla anche sul posto di lavoro, a meno che non riescano a mantenere una distanza di due metri.