In arrivo tre nuovi bus ecologici con il contributo del Cipe

Nuovi autobus ecologici sono in arrivo in città. Il Comune di Vicenza riceverà 290 mila euro dalla Regione Veneto per interventi di “rinnovo del parco mezzi adibiti al trasporto pubblico locale con tecnologie innovative”.

Il contributo, assegnato dal Cipe, dovrà essere utilizzato per l’acquisto di veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o a trazione ibrida o di mezzi alimentati a metano.

“Ad ogni autobus acquistato dovrà corrispondere la rottamazione di una mezzo obsoleto – ha spiegato oggi l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero -. Pertanto visto che SVT intende acquistare tre nuovi autobus da 12 metri alimentati a metano, equipaggiati con sistemi per l’informazione e la sicurezza degli utenti e dotati di sistemi per facilitare l’accesso delle persone con ridotta capacità motoria oltre che di dispositivi acustici esterni per agevolare le persone ipovedenti, verranno rottamati tre mezzi Cacciamali immatricolati nel 1997”.

Il piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 del Cipe prevede un cofinanziamento non essere inferiore al 40% della spesa complessiva. La Regione sottoscriverà un accordo con il Comune per definire gli aspetti operativi.