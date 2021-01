In arrivo ondata di maltempo sul Veneto: Stato di Attenzione per vento e intense piogge

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso oggi, venerdì 22 gennaio, un nuovo bollettino meteo dove si evidenzia lo stato di attenzione per precipitazioni, con conseguente rischio idraulico e idrogeologico, e forti venti sia in Pianura che sulle zone Pedemontane e Montane.

Il bollettino è valido per le piogge, anche abbondanti, con rischio idraulico e idrogeologico, dalle ore 14.00 di oggi fino alle ore 18.00 di domani, sabato 23 gennaio; per le nevicate fino alle ore 00.00 di domenica 24 gennaio; per i forti venti, nelle Zone Costiere e Pianura Limitrofa, fino a domani mattina, mentre nei Rilievi Prealpini, fino alle ore 00.00 di domani.

Tra oggi pomeriggio, venerdì 22 gennaio, e domani, è previsto un tempo a tratti perturbato, con importanti precipitazioni, a tratti anche forti. Il bollettino meteo prevede rovesci, specie sulle zone Prealpine e Pedemontane, abbondanti sulle Zone Montane (60-100 mm). Si attende un limite della neve intorno ai 1000/1200 metri sulle Dolomiti e a 1300/1600 metri sulle Prealpi, in abbassamento nella mattinata di domani. Dopo una pausa nel pomeriggio di sabato, la neve tornerà a cadere molto debolmente sopra i 700/900 metri nelle prime ore di domenica, prima di esaurirsi del tutto.

A causa delle piogge copiose la Protezione Civile raccomanda attenzione per un possibile rischio idraulico e idrogeologico. In particolare il rischio idrogeologico potrebbe interessare la Zona del Piave-Pedemontano, mentre il rischio idraulico potrebbe riguardare la Zona del Basso Brenta-Bacchiglione e la Zona di Livenza, Lemene e Tagliamento.

SINTESI

Tipologia di fenomeni:

precipitazioni estese con quantitativi anche abbondanti sulle zone montane e pedemontane; nevicate consistenti in montagna sopra i 1500 m e sulle Dolomiti anche a quote un po’ inferiori, rinforzo dei venti meridionali sui rilievi specie prealpini e sulla costa.

Durata evento. Tra venerdì 22 e il primo pomeriggio di sabato 23; fase più intensa tra il pomeriggio/sera di venerdì e le prime ore di sabato. Zone più interessate.

Per le precipitazioni: zone montane e pedemontane centro-orientali. Per le nevicate le quote superiori a 1500 m e sulle Dolomiti anche le quote un po’ inferiori.

Per i venti: Prealpi e zone costiere.. DESCRIZIONE Situazione meteo. Un’ampia circolazione ciclonica sull’Europa settentrionale si estende al Mediterraneo centrale e sull’Italia settentrionale si approfondisce un minimo di pressione al suolo intorno 990-994 millibar. Questo determina un rinforzo delle correnti meridionali che portano tra venerdì 22 e il primo pomeriggio di sabato 23 delle fasi di tempo perturbato, con precipitazioni estese più consistenti sulle zone centro-settentrionali e nevicate sui rilievi.

FENOMENI PREVISTI PRECIPITAZIONI e NEVE Nella mattinata di venerdì 22 si sono verificate le prime precipitazioni, con massimi di 20-30 mm sulle Prealpi vicentine e bellunesi/trevigiane, nonché sulle zone pedemontane del trevigiano. Fino al primo pomeriggio di sabato sono previste precipitazioni estese, più consistenti sulle zone centro settentrionali, con una fase più intensa tra il tardo pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato: in questa fase le precipitazioni potranno essere a tratti anche forti con dei rovesci, localmente anche temporaleschi specie in pianura. I quantitativi maggiori di pioggia sono previsti sulle zone montane e pedemontane, specie quelle orientali (Bellunese e Alto Trevigiano) con accumuli anche abbondanti. Nel pomeriggio di sabato 23 fenomeni in attenuazione/cessazione a partire da ovest. Venerdì 22 limite neve in media intorno ai 1000-1200 m sulle Dolomiti e a 1300-1600 m sulle Prealpi, in abbassamento al mattino di sabato fino a 1000 m circa su Prealpi e in media a 800-1000 m su Dolomiti, localmente a quote anche più basse.

VENTI. Nel pomeriggio/sera di venerdì venti meridionali da tesi a forti sulle Prealpi e in alta quota. Tra il tardo pomeriggio di venerdì e il primo mattino di sabato venti di Scirocco da tesi a forti sul mare e sulle zone costiere/pianura limitrofa. Sulla pianura interna venti moderati, localmente e a tratti tesi, in prevalenza da nord-est. si

QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE previsti Quantitativi in 24 h (tra le ore 12 di venerdì 22 e l 12 di sabato 23) In genere scarse (0-20 mm) sulla pianura meridionale, contenute (20-60 mm) sulle zone centro settentrionali, spesso abbondanti (60-100 mm) sulle zone montane e pedemontane in particolare quelle centro-orientali. Sono previste nevicate consistenti in genere oltre i 1500 m di quota, di minore entità ma ancora significative sulle Dolomiti a quote inferiori (1200-1500 m). Classi di precipitazione in 24h (mm): scarsa (0-20), contenuta (20-60), abbondante (60-100), molto abbondante (100-150), molto elevata (>150mm).